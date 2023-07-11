Египет пригласил россиян на "пляж смерти"

Несколько лет локация была закрыта для туристов

Спустя три года вновь открыт доступ на один из популярных пляжей Александрии (Египет) – Палм-Бич. Местные власти приглашают туристов, в том числе россиян, отдохнуть в этом месте. Там провели реновацию и ввели строгие ограничения для купания.

Недавно открывшуюся береговую зону называют "пляжем смерти" после того, как в 2020 году за один день там утонуло 11 человек. Власти предупреждают туристов о сильном течении и скалистой части берега в Палм-Бич. Теперь плавать можно лишь в пределах отведенных для этого местах. Тот, кто нарушит правила, будет вынужден незамедлительно покинуть зону.

Туристам обещают новые правила безопасности. На "пляже смерти" появились спасатели, также разместили спасательные средства (например, водные мотоциклы, сразу на воде), утвержденные нормативными стандартами, и четыре пункта скорой помощи.

На сегодняшний день Египет является один из самых популярных стран, которые выбирают россияне для путешествия. Они отдыхают в Хургаде, Шарм-эль-Шейхе и Александрии. Также российские туристы предпочитают посещать Турцию, ОАЭ, Таиланд, Мальдивы, Абхазию, Вьетнам, Шри-Ланку и страны СНГ.