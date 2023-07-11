Названы самые популярные туры на выходные

Россияне выбирают чаще короткие поездки по городам

Лето в самом разгаре, а это значит, что наступил пик сезона отпусков. Куда отправиться в путешествие? Эксперты проанализировали рынок и сделали вывод о том, где россияне чаще всего любят отдыхать в этом году.

Спрос на туры выходного дня по России увеличился на 15-20 процентов. Это городские туры и короткие поездки по стране. Часто фактором выбора направления для поездки становится цена. В некоторых российских городах отдых обойдется мене десяти тысяч рублей. Но лидерами в списке рейтинговых направлений для поездок являются крупные города.

Среди самых популярных направлений для путешествий по России – Санкт-Петербург, Москва, Казань, Новгород и Золотое кольцо.

Некоторые туристы не могут себе позволить провести в поездке весь отпуск, поэтому разбивают отпуск на несколько отрезков. Одну из частей отпуска россияне часто проводят в родной стране и стараются открыть для себя новые места.

Еще одной причиной возросшего спроса на короткие поездки стало желание россиян подбирать индивидуальные, а не групповые туры. Это началось в пандемию, и людям понравился такой формат отдыха. Россияне поняли, что так можно больше времени проводить с семьей и не зависеть от режима работы отелей и условий, из которых формируется весь пакетный тур.