Почему россиян в Таиланде называют странным словом

Некоторым кажется, что их оскорбляют

Несмотря на космический рост цен на отдых в азиатских странах, многие россияне все же находят возможность провести отпускные дни в полюбившемся Таиланде. При этом люди давно заметили, что местные жители называют их странным словом.



В социальных сетях организовалось бурное обсуждение этой странности. Некоторые предполагали, что хитрые тайцы используют незнание иностранцев и втихую обзывают их обидным словом. Очень многие россияне замечали, что тайцы называют их и туристов из других стран "фарангами". Такое необычное слово вызывало много вопросов.



Ясность решил привнести россиянин, который долгие годы проживает в Таиланде. Мужчина заявил, что русским туристам, как и другим путешественникам, не стоит переживать. На самом деле, ничего обидного жители Таиланда не имеют в виду. Дело в том, что таким словом они называют некоторых чужестранцев.



Это слово означает не просто "гость из другой страны", а именно "белый иностранец". Есть несколько версий происхождения этого слова. По одной из них, его используют из-за сходства отдыхающих в Таиланде туристов с "картошкой в кожуре". Мол, внутри они белые, а сверху коричневые, загорелые на курорте.



Также возможно слово связано с колониальным прошлым страны. Французов тайцы называли "франсе", что схоже по звучанию с нынешним словом "фаранги".

