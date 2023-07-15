Почему россиян в Таиланде называют странным словом

Почему россиян в Таиланде называют странным словом
Фото: www.unsplash.com
Некоторым кажется, что их оскорбляют

Несмотря на космический рост цен на отдых в азиатских странах, многие россияне все же находят возможность провести отпускные дни в полюбившемся Таиланде. При этом люди давно заметили, что местные жители называют их странным словом.

В социальных сетях организовалось бурное обсуждение этой странности. Некоторые предполагали, что хитрые тайцы используют незнание иностранцев  и втихую обзывают их обидным словом. Очень многие россияне замечали, что тайцы называют их и туристов из других стран "фарангами". Такое необычное слово вызывало много вопросов.

Ясность решил привнести россиянин, который долгие годы проживает в Таиланде. Мужчина заявил, что русским туристам, как и другим путешественникам, не стоит переживать. На самом деле, ничего обидного жители Таиланда не имеют в виду. Дело в том, что таким словом они называют некоторых чужестранцев.

Это слово означает не просто "гость из другой страны", а именно "белый иностранец". Есть несколько версий происхождения этого слова. По одной из них, его используют из-за сходства отдыхающих в Таиланде туристов с "картошкой в кожуре". Мол, внутри они белые, а сверху коричневые, загорелые на курорте.

Также возможно слово связано с колониальным прошлым страны. Французов тайцы называли "франсе", что схоже по звучанию с нынешним словом "фаранги".

Источник: Турпром ✓ Надежный источник
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