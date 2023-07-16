Туризм в Турции рухнул: отельеры сообщают о тяжелой ситуации с россиянами

Туризм в Турции рухнул: отельеры сообщают о тяжелой ситуации с россиянами
Momen Faiz/www.globallookpress.com
Особенно страдают отели класса "люкс", в которые никто не заселяется

Туристический сектор Турции, возложивший последние надежды на взрывной рост в этом году, разочарован ситуацией с россиянами. Из всех стран прибыльной оказалась для местного рынка лишь Великобритания, граждане которой как-то смогли заполнить элитный сегмент в местных отелях.

СМИ пишут, что спрос продолжает падать, несмотря на предложенные скидки для стимулирования спроса. У россиян с доходами выше среднего (они когда-то селились в гостиницах класса "люкс" в Анталии и Бодруме) появились другие заботы. Ныне богачи из РФ обеспокоены высоким курсом американской и европейской валюты, подорожавшими авиабилетами и украинским конфликтом. Эксперты полагают, что в этом и кроется причина, из-за которой роскошные отели в Турции начали терпеть бедствие.

Более того, туристы из России с высоким уровнем дохода все реже начинают смотреть на Турцию. Последняя пытается компенсировать убыток гостями из Германии и Великобритании, готовыми останавливаться в отелях с проживанием от 2 тысяч евро за сутки.

Правда, снижать ценники отельеры тоже не собираются. В настоящее время заполняемость самых дорогостоящих отелей Анталии и Бодрума едва доходит до 40%.

По прогнозам август станет продолжением сложившейся ситуации. Пока что россияне не выкупили номера и отели в роскошных отелях – и вряд ли это сделают в ближайшее время. Впрочем, как показывает практика, и эконом-сегмент в Турции явно переживает не самые лучшие времена.

Источник: Турпром ✓ Надежный источник
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