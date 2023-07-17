Русские богачи напакостничали турецким отельерам

Турки бьют тревогу

Положение дел в туристической сфере в последние годы оставляет желать лучшего. Сначала по этому сектору нанесла мощный удар пандемия коронавирусной инфекции, затем ситуацию усугубил экономический кризис. Многие страны, которые раньше отлично жили за счет туристов, сейчас оказались в весьма тяжелом положении. Турецкие отельеры и вовсе бьют тревогу.



Больше всего бизнесменов из Турции печалит поведение состоятельных российских туристов. В последнее время богачи из нашей страны перестали посещать курорты этого государства. Особо сильно нежелание россиян отдыхать в Турции ударило по дорогим отелям Бодрума и Анталии.



Владельцы гостиниц рвут на головах волосы и с большим негодованием отзываются о богатых русских туристах, которые больше не хотят проводить время в турецких здравницах.



Турки считают, что такое положение дел сложилось из-за резких перемен на международной арене. Интерес россиян к отдыху заметно снизился. Сейчас люди заняты совсем другими вопросами. Их намного больше интересует развитие событий в конфликте России и коллективного Запада, рост цен и скачки курсов валют. При этом владельцы гостиниц не готовы снижать цены на проживание, так как обслуживание элитного номерного фонда требует серьезных финансовых вложений.

