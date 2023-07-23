Дешево и с удовольствием: самые доступные курорты для отдыха "по карману"

Подорожание туров - не помеха

Лето в самом разгаре, а это значит, что продолжается сезон отпусков. Однако в этом году многие туры подорожали из-за общемировой ситуации, колебания курса валют и ряда других факторов. В Турции путевки в этом году подорожали как минимум на десять процентов.

Несмотря на это, сэкономить на поездке к морю все-таки можно. Эксперт дал совет, как выгодно отправиться всей семьей на отдых, несмотря на рост цен.

Старший преподаватель факультета гостеприимства университета "Синергия" Мария Клевицкая советует для начала выбрать не самый популярный среди туристов курорт. Известные направления как правило стоят намного дороже, чем малоизвестные.

Если вы хотите отправиться в путешествие в Турцию, можно поискать населенные пункты не на берегу Средиземного моря, а Эгейского. Там есть вполне сносные варианты по цене. Кроме того, выбирайте места подальше от центра города.

Еще один совет: не выбирайте отели с высокой звездностью. Бывает так, что даже "трешки" предлагают сервис не менее хорошего качества. Третий совет – отдых стоит планировать заранее. В таком случае цена будет ниже, чем путевка, купленна "впритык". Также можно искать скидки на раннее бронирование.