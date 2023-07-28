В стране бушует лихорадка тенге

Отдыхающих в Таиланде россиян предупреждают: в стране действуют бригады по борьбе с болезнями, переносчиками которых являются насекомые. Сотрудники могут вторгаться в частные домовладения и отели для дезинфекции из-за чрезвычайных мер, принятых из-за бушующей лихорадки денге.

Местные медиа указывают, что Минздрав Таиланда инициировал "агрессивную кампанию", нацеленную на уничтожение комаров из-за "общенационального всплеска". Рост случае составляет примерно по 5 тысяч случаев еженедельно.

Самые пострадавшие провинции – Краби, Пхукет и Бангкок, Мэхонгсон, Чиангмай, Чианграй. Экстренные меры приняты для замедления ужасающего роста.

Известно, что дезинфекторы вводят на местах вещества, разработанные для уничтожения комаров и их личинок.