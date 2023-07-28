Отдыхающих россиян предупредили об эпидемии в Таиланде: власти приняли чрезвычайные меры

Отдыхающих россиян предупредили об эпидемии в Таиланде: власти приняли чрезвычайные меры
Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
В стране бушует лихорадка тенге

Отдыхающих в Таиланде россиян предупреждают: в стране действуют бригады по борьбе с болезнями, переносчиками которых являются насекомые. Сотрудники могут вторгаться в частные домовладения и отели для дезинфекции из-за чрезвычайных мер, принятых из-за бушующей лихорадки денге.

Местные медиа указывают, что Минздрав Таиланда инициировал "агрессивную кампанию", нацеленную на уничтожение комаров из-за "общенационального всплеска". Рост случае составляет примерно по 5 тысяч случаев еженедельно.

Самые пострадавшие провинции – Краби, Пхукет и Бангкок, Мэхонгсон, Чиангмай, Чианграй. Экстренные меры приняты для замедления ужасающего роста.

Известно, что дезинфекторы вводят на местах вещества, разработанные для уничтожения комаров и их личинок.

Источник: Турпром ✓ Надежный источник
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