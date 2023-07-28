"По любой визе": россиянка раскрыла бюджетный способ попасть в Европу

"По любой визе": россиянка раскрыла бюджетный способ попасть в Европу
Фото: unsplash.com
Блогер описала маршрут

Путешествия за границу в этом году оказались доступными не для всех россиян. Цены на отдых за рубежом стремительно взлетели на фоне падения рубля. В итоге туристам пришлось искать альтернативу: например, присмотреться к отечественным курортам. 

Однако, как оказалось, попасть в Европу можно бюджетно. Российская туристка раскрыла способ, который помог ей оказаться за пределами страны без больших вложений. Девушка в красках описала свой маршрут и отметила, что путь будет простым.

Начала она свое путешествие из Петербурга. Туристка купила билет за три тысячи рублей до Мурманска. После прибытия в город ей предстояло пройти наземный трансфер в норвежский город Киркенес. Эта часть маршрута обошлась ей в пять с половиной тысяч рублей. По ее словам, проделать весь путь можно и на машине. 

Во время пересечения границы, говорит блогер, проблем, как правило, не возникает.

"Сюда пускают по абсолютно любой визе", – поделилась россиянка, добавив, что сотрудникам пункта пропуска необходимо честно рассказать о планируемом путешествии.

Таким образом, тем, у кого есть Шенген, блогер советует попробовать такой путь. Как известно, в ряде других европейских стран даже при наличии визы начинаются серьезные проблемы с прохождением границы.

Ранее "Утро.ру" рассказывало о том, что туристы нашли способ бесплатно отдыхать в Турции. Для этого им понадобилось дешевое жилье, расположенное рядом с отелем, в котором они отдыхали ранее. 

Источник: Pravda.ru ✓ Надежный источник
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