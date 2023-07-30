Может каждый: раскрыт способ бесплатного отдыха в Турции

Может каждый: раскрыт способ бесплатного отдыха в Турции
Пляж. Фото: "Утро.ру"
Люди вообще ничего не платят

Многие россияне обожают отдых в Турции и ни за что не променяют его на другие курорты. Туристов привлекает комфортный климат, разнообразие флоры и фауны, отличный сервис и приемлемые цены. 

Туризм в этой стране начался в 1960-х, когда в Анкаре открылась школа гостиничного бизнеса Ankara Otelcili Okul. Там учились отельному менеджменту и ресторанному сервису. Тогда же появились первые законы о поддержке туризма. А в 1982 году в Турции приняли закон о поощрении туризма, и в страну хлынул поток отдыхающих. 

Сегодня отдохнуть в Турции может любой россиянин с разными уровнями дохода. Но никто не знал, что отдохнуть в этой стране некоторые умудряются совершенно бесплатно. Оказывается, хитрые россияне придумали лазейку, как обмануть отельеров. 

Туристы попросту заходят в рестораны при отелях и питаются там совершенно бесплатно по системе "шведский стол". Хозяева отелей пытаются бороться с негодными отдыхающими, но пока это не работает. 

Все дело в том, что туристы хранят браслеты из любимых отелей и пользуются ими повторно, когда приезжают на следующий год. За питание люди не платят, а просто ходят бесплатно в ресторан. Люди просто снимают рядом с гостиницей дешевое жилье и питаются по системе "Все включено". 

Источник: Blitz+ ✓ Надежный источник
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