Россияне раскупили все билеты одной авиакомпании в Турцию до января: из-за огромных скидок

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Российские туристы в момент ажиотажа раскупили все билеты в Стамбул от одной из популярных авиакомпаний. На скорость, с которой разлетелись билеты, обратили внимание даже в Турции.
Оказалось, что одна из популярных у туристов авиакомпаний включила в "распродажные" билеты столицу Турции. Теперь все полеты в Стамбул разобраны вплоть до января 2024 года.
Как отмечает источник, в сентябре авиакомпания решила анонсировать распродажу, на которую отвела срок до 23:59 22 сентября, дав клиентам на покупку билетов лишь двое суток.
Неудивительно, что билеты были раскуплены с бешеной скоростью, а компания отлично заработала – скидки распространялись на перелеты в обе стороны по эконому. Цены привлекли тысячи отдыхающих россиян: билеты Москва-Стамбул (с обратным направлением) в рамках распродажи можно было приобрести за двенадцать тысяч рублей.
Баку ведет расследование