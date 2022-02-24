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В Керченском проливе остановлено судоходство – движение кораблей по состоянию на 24 февраля заторможено. По ряду данных, судам, запрашивающим проход через акваторию Керчи, отказывает в соответствующей просьбе Центр управления движения судов.
Схожая ситуация наблюдается в акватории Азовского моря, где также приостановлено движение судов.
По некоторым данным, в пределах Керченского пролива из-за приостановки судоходства застряли свыше семядесяти судов.
Между тем новостная служба "Би-би-си" сообщает, что в акватории Азовского моря приостановлено движение коммерческих судов с утра 24 февраля. Решение действует до особого указания.
После начала спецоперации на территории Украины СМИ сообщили, что с пяти часов утра по всей стране начались ракетные обстрелы всех военных объектов местных вооруженных сил. Со стороны Крыма зашедший Черноморский флот начал проводить десантную операцию – она велась как в акватории Азовского моря, так и в Одессе.
По последним данным, отмечает "Украина.ру", российские военные подошли к острову Змеиный, входящий в состав Килийского района Одесской области.
Накануне президент Российской Федерации Владимир Путин объявил о проведении военной спецоперации на территории Донбасса, уточнив, что в планы российского руководства не входит оккупация. В Министерстве обороны России заявили, что мирному населению Украины ничего не грозит – РФ лишь выводит военную инфраструктуру, объекты противовоздушной обороны с аэродромами и авиацией. Городам и населенным пунктам ничего не угрожает.
"Утро" ведет трансляцию спецоперации в Донбассе.
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