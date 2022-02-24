В Молдавии запросили ввести режим ЧП из-за обстановки на Украине

Правительство страны направит запрос в парламент

Президент Молдавии Майя Санду заявила, что правительство страны попросит парламент ввести режим чрезвычайного положения из-за обстановки на Украине. 

По ее словам, международное сообщество против военных действий со стороны России. В связи с этим было организовано заседание Высшего совета безопасности. Политики обсудили дальнейшие действия по преодолению кризиса, передает "МИР 24".

Санду подчеркнула, что МВД будет следить за возникновением новых провокаций. Лидер страны призвала молдаван, находящихся на территории Украины, как можно скорее вернуться на родину. 

Она также заявила, что в случае необходимости Молдавия окажет помощь украинским гражданам, оказавшимся в тяжелом положении. 

Ранее стало известно, что Украина запросила экстренную помощь у Евросоюза. Еврокомиссар по кризисному управлению Янез Ленарчич призвал руководителей стран немедленно отреагировать на запрос. 

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Татьяна ДВОРЯНЧИКОВА
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