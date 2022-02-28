Джонсон "раскрыл" истинный смысл заявления Путина о ядерных войсках

Джонсон "раскрыл" истинный смысл заявления Путина о ядерных войсках
Фото: Martyn Wheatley / Parsons Media / www.globallookpress.com
В Лондоне не верят в успех переговоров между Москвой и Киевом

Британский премьер Борис Джонсон считает, что Владимир Путин пытается отвлечь внимание стран Запада от спецоперации на Украине. Так он отреагировал на приказ российского президента перевести силы сдерживания в особый режим боевого дежурства, передает The Independent.

Напомним, глава России во время встречи с министром обороны Сергеем Шойгу и начальником Генштаба Валерием Герасимовым отметил, что страны НАТО используют агрессивную риторику, говоря о действиях РФ. В связи с этим силы ядерного сдерживания должны приступить к особому режиму ведения боевого дежурства.

Джонсон полагает, что в действительности Путин сделал подобное заявление, поскольку российские войска встретились с более сильным сопротивлением, чем ожидали в Кремле. 

Британский премьер оценил перспективу переговоров российской и украинской стороны в Белоруссии. Он полагает, что, несмотря на согласие Владимира Зеленского послать делегацию, ничего хорошего из этого не выйдет – в Москве, по его мнению, не могут быть искренними в своем намерении урегулировать конфликт.

Источник: The Independent ✓ Надежный источник
Роман ИГНАТОВ
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