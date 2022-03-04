Гражданам РФ отказывают в открытии счетов без подписи под соответствующим документом

При открытии счета в Bank of Georgia граждан России заставляют каяться за "оккупацию" Грузии и Украины. В ином случае они не смогут стать клиентами финорганизации. Об этом сообщает "Грузия Online".

Отмечается, россияне должны подписать какую-то бумагу с такими пунктами:

– Я осуждаю агрессию России в Грузии и на Украине;

– Я согласен с тем, что РФ – оккупант, который вторгся в Грузию в 2008 году и на Украину в 2014 и 2022 годах;

– Я поддерживаю территориальную целостность Грузии и признаю Абхазию и Самачабло [Цхинвальский регион] Грузией;

– Я согласен с тем, что не хочу разделять российскую государственную пропаганду и готов помогать с ней бороться;

– Я понимаю, что любое нарушение этих условий приведет к аннулированию моего счета в Bank of Georgia.

В пресс-службе банка заявили, что данное требование действует во всех филиалах с 4 марта. По информации финорганизации, несколько граждан РФ отказались подписывать этот перечень и им было отказано в открытии счета.





Напомним, Грузия не стала присоединяться к новому пакету антироссийских санкций, введенных западными странами из-за проводимой Москвой спецоперации по защите ДНР и ЛНР, а также демилитаризации и денацификации Украины. Позиция Тбилиси вызвала гнев у президента Незалежной Владимира Зеленского.

