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При открытии счета в Bank of Georgia граждан России заставляют каяться за "оккупацию" Грузии и Украины. В ином случае они не смогут стать клиентами финорганизации. Об этом сообщает "Грузия Online".
Отмечается, россияне должны подписать какую-то бумагу с такими пунктами:
– Я осуждаю агрессию России в Грузии и на Украине;
– Я согласен с тем, что РФ – оккупант, который вторгся в Грузию в 2008 году и на Украину в 2014 и 2022 годах;
– Я поддерживаю территориальную целостность Грузии и признаю Абхазию и Самачабло [Цхинвальский регион] Грузией;
– Я согласен с тем, что не хочу разделять российскую государственную пропаганду и готов помогать с ней бороться;
– Я понимаю, что любое нарушение этих условий приведет к аннулированию моего счета в Bank of Georgia.
В пресс-службе банка заявили, что данное требование действует во всех филиалах с 4 марта. По информации финорганизации, несколько граждан РФ отказались подписывать этот перечень и им было отказано в открытии счета.
Напомним, Грузия не стала присоединяться к новому пакету антироссийских санкций, введенных западными странами из-за проводимой Москвой спецоперации по защите ДНР и ЛНР, а также демилитаризации и денацификации Украины. Позиция Тбилиси вызвала гнев у президента Незалежной Владимира Зеленского.
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