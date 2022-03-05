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Телестудия "Роскосмоса" сняла шуточный ролик, в котором показан потенциальный выход России из проекта МКС.
На опубликованном в интернете видео под советский хит Льва Лещенко "Прощай!" наши космонавты тепло расстаются с американскими астронавтами.
Потом они проводят отстыковку российского сегмента станции, без которого невозможно существование части проекта США.
Душещипательно воспринимаются строки песни Леонида Дербенева на фоне отлетающих друг от друга блоков МКС:
Ты помнишь плыли в вышине
И вдруг погасли две звезды
Но лишь теперь понятно мне
Что это были я и ты
Тем не менее, в конце видео возникает заключительный титр: "Ролик основан на нереальных событиях".
Напомним, ранее США и ряд других стран наложили ряд санкций против России из-за проводимой спецоперации на Украине, некоторые из них коснулись разных международных космических программ. Ответ не застал себя долго ждать.
В частности,
глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в четверг, 3 марта, объявил о прекращении
поставок отечественных ракетных двигателей в США.
Пока проект находится на стадии обсуждения