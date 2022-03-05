Астронавтам предсказали распад МКС на две половины

Телестудия "Роскосмоса" сняла шуточный ролик, в котором показан потенциальный выход России из проекта МКС.

На опубликованном в интернете видео под советский хит Льва Лещенко "Прощай!" наши космонавты тепло расстаются с американскими астронавтами.

Потом они проводят отстыковку российского сегмента станции, без которого невозможно существование части проекта США.

Душещипательно воспринимаются строки песни Леонида Дербенева на фоне отлетающих друг от друга блоков МКС:

Ты помнишь плыли в вышине

И вдруг погасли две звезды

Но лишь теперь понятно мне

Что это были я и ты

Тем не менее, в конце видео возникает заключительный титр: "Ролик основан на нереальных событиях".

Напомним, ранее США и ряд других стран наложили ряд санкций против России из-за проводимой спецоперации на Украине, некоторые из них коснулись разных международных космических программ. Ответ не застал себя долго ждать.

В частности, глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в четверг, 3 марта, объявил о прекращении поставок отечественных ракетных двигателей в США.

