Российские космонавты подкололи американцев - видео

Российские космонавты подкололи американцев - видео
Фото: Roscosmos / via Globallookpress.com / www.globallookpress.com
Астронавтам предсказали распад МКС на две половины

Телестудия "Роскосмоса" сняла шуточный ролик, в котором показан потенциальный выход России из проекта МКС.

На опубликованном в интернете видео под советский хит Льва Лещенко "Прощай!" наши космонавты тепло расстаются с американскими астронавтами.

Потом они проводят отстыковку российского сегмента станции, без которого невозможно существование части проекта США.

Душещипательно воспринимаются строки песни Леонида Дербенева на фоне отлетающих друг от друга блоков МКС:

Ты помнишь плыли в вышине
И вдруг погасли две звезды
Но лишь теперь понятно мне
Что это были я и ты

Тем не менее, в конце видео возникает заключительный титр: "Ролик основан на нереальных событиях".


Напомним, ранее США и ряд других стран наложили ряд санкций против России из-за проводимой спецоперации на Украине, некоторые из них коснулись разных международных космических программ. Ответ не застал себя долго ждать.

В частности, глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в четверг, 3 марта, объявил о прекращении поставок отечественных ракетных двигателей в США.

Источник: Telegram-канал ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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