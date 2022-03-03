Рогозин послал американцев в космос на метле

Рогозин послал американцев в космос на метле
Дмитрий Рогозин. Фото: Roscosmos/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Космическая программа России будет скорректирована в сторону укрепления обороны

Поставок российских ракетных двигателей в США больше не будет. Об этом объявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в четверг, 3 марта.

Запрет касается поставок и обслуживания ракетных двигателей производства НПО "Энергомаш" РД-180, на котором летает космическая ракета Atlas-5, и РД-181, который необходим для первой ступени космической ракеты Antares.

"Пусть они летают на (…) своих мётлах. Эти поставки мы замораживаем",

– сообщил Рогозин в эфире "России 24", напомнив, что США закупали в РФ двигатели, необходимые для развития американской космической отрасли, с середины 1990х годов.

Помимо этого, в РФ приняли решение прекратить совместные российско-германские эксперименты на российском сегменте МКС. Это следствие того, что в ФРГ взяли и отключили один из российских телескопов, который находится в точке Ла-Гранж на расстоянии 1,5 млн км от Земли в рамках международной миссии по изучению звездного пространства.  

Космическая программа РФ в свете последних событий будет пересмотрена. По словам Рогозина, приоритетом станет создание спутников в интересах Минобороны.

"Космические аппараты, которые будут в ближайшее время созданы Россией,  будут иметь двойное назначение с учетом тех условий, в которых находится наша страна",

– приводит РИА "Новости" слова главы Роскосмоса. 

Ранее стало известно, что все российские сотрудники покинули космодром Куру во Французской Гвиане, сотрудничество РФ с европейцами в этом направлении прервано.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Николай ВИКТОРОВ
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