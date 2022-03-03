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Поставок российских ракетных двигателей в США больше не будет. Об этом объявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в четверг, 3 марта.
Запрет касается поставок и обслуживания ракетных двигателей производства НПО "Энергомаш" РД-180, на котором летает космическая ракета Atlas-5, и РД-181, который необходим для первой ступени космической ракеты Antares.
"Пусть они летают на (…) своих мётлах. Эти поставки мы замораживаем",
– сообщил Рогозин в эфире "России 24", напомнив, что США закупали в РФ двигатели, необходимые для развития американской космической отрасли, с середины 1990х годов.
Помимо этого, в РФ приняли решение прекратить совместные российско-германские эксперименты на российском сегменте МКС. Это следствие того, что в ФРГ взяли и отключили один из российских телескопов, который находится в точке Ла-Гранж на расстоянии 1,5 млн км от Земли в рамках международной миссии по изучению звездного пространства.
Космическая программа РФ в свете последних событий будет пересмотрена. По словам Рогозина, приоритетом станет создание спутников в интересах Минобороны.
"Космические аппараты, которые будут в ближайшее время созданы Россией, будут иметь двойное назначение с учетом тех условий, в которых находится наша страна",
– приводит РИА "Новости" слова главы Роскосмоса.
Ранее стало известно, что все российские сотрудники покинули космодром Куру во Французской Гвиане, сотрудничество РФ с европейцами в этом направлении прервано.
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