На Марсе произошло мощное землетрясение

Предыдущий рекорд по подземным толчкам на красной планете был зафиксирован в августе прошлого года

Зонд InSight, запущенный NASA в рамках программы по доставке на Марс исследовательского посадочного аппарата с сейсмометром, зафиксировал на красной планете мощнейшее землетрясение силой в пять баллов – это самые сильные подземные толчки, которые удавалось зарегистрировать на другой планете.

Как отмечает источник, землетрясение произошло 4 мая. Предыдущий рекорд выявили 25 августа прошлого года – 4,2 балла, передает телеканал "МИР 24".

Всего с ноября 2018 года на Марсе было зафиксировано свыше 1,3 тысячи подземных толчков.

Источник: МИР24 ✓ Надежный источник
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