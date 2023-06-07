Россия готовит свой ответ системе Starlink в космосе

Россия готовит свой ответ системе Starlink в космосе
Roscosmos/www.globallookpress.com
Спутников у Запада должно быть меньше, заявил Мишустин

Россия приступила к активной работе над развитием собственной космической отрасли. Москва намерена развернуть спутниковую группировку, которая должна опередить проект Starlink Илона Маска. Вместе с тем "Роскосмос" планирует создать замену МКС.

6 июня премьер Михаил Мишустин провел сессию по развитию ракетной и космической отраслей страны. Аналитики полагают, что власти решили вернуть программу, нацеленную на изучение дальних планет. Приоритет России в космосе, указал глава правительства – не только наращивание спутниковой группировки, но и продолжение пилотируемых программ с созданием новой МКС, а также поддержка лунных исследований с изучением дальних планет.

Мишустин указал, что Россия, как наиболее протяженная страна, считает актуальным для себя развитие космических услуг для интернета, связи и бизнеса, а также навигации. Власти намерены нарастить спутниковую группировку более чем до 1000 единиц для обеспечения интернет-связи в субъектах с не самой лучшей интернет-связью.

Речь, в частности, идет о проекте "Роскосмоса", который задумал создать российский аналог "Старлинков".

Источник: URA.ru ✓ Надежный источник
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