У НАТО появился способ "глушить" российские спутники

Разработка появится у Космических сил США к концу 2024 года

Американцы разработали передвижную установку электронного подавления – устройство должно нейтрализовать угрозу, которую могут представлять для Штатов спутниковые группировки из Китая и России, пишет Bloomberg.

Речь идет о мобильном "космическом глушителе" Meadowlands. Разработчиком выступила американская военно-промышленная компания L3 Harris Technologies. Как пишет Bloomberg, разработка появится на вооружении у Соединенных Штатов к концу следующего года.

Устройство оснастят радарами на колесных прицепах для максимальной мобильности. Всего, обещает производитель, будет выпущено до тридцати единиц, стоимость каждой переваливает за 200 млн долларов.

Все проблемы, которые появились в ходе испытаний вооружения, уже решены – в настоящее время разработчик завершает "интеграцию и тестирование", – пишут журналисты.

Генерал-майор американской армии Грегори Ганьон из разведки Космических сил указал, что спутниковая группировка КНР более чем из 700 единиц задействована Пекином для дистанционного зондирования и наблюдения за политическим оппонентом, что вызывает опасения у Пентагона.

"Их армада спутников на орбите способна отслеживать, наблюдать за нами и передавать информацию в их сеть, подвергая наши силы такому риску, с которым мы до сих пор не сталкивались", – высказался военный аналитик.