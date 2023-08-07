В Хабаровском крае готовы эвакуировать население из-за падения обломков ракеты

В Хабаровском крае готовы эвакуировать население из-за падения обломков ракеты
roscosmos.ru/www.globallookpress.com
Перед предстоящим запуском всех жителей Шахтинска вывезут подальше

Администрация Шахтинска Хабаровского края проведет эвакуацию населения из-за предстоящего запуска "Луны-25". По словам главы Верхнебуреинского района края Алексея Маслова, 11 августа состоится запуск отечественной станции "Луны-25", которая совершит миссию на спутник Земли. Речь идет о первой в истории покорения космоса станции.

"Луна-25" должна приземлиться в пределах лунного Южного полюса. Цель миссии – отработка мягкой посадки по новым технологиям, а также геологическая разведка поверхности Луны. 

Как отмечает источник, речь идет о первой лунной программе нашего века. "Роскосмос" запускает первую исследовательскую станцию на Южном полюсе Луны.

Местных жителей предупредили о запрете на выезд в сторону зоны, в пределах которой упадет первая ступень ракеты. Эвакуация Шахтинска запланирована на 07:30 11 августа, отмечает "Общественная служба новостей".

Ранее генеральный директор "Роскосмоса" назвал Красноярский край, где собирают межконтинентальные баллистические ракеты, самым безопасным местом на планете.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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