К Земле приближается огромный астероид

Планета, бойся

На расстоянии около 6 млн километров от Земли пролетит потенциально опасный астероид с практически километровым диаметром (до 960 метров), сообщают в NASA.

Согласно приведенным данным, максимальное приближение астероида к планете состоится 23 августа примерно в 11:18 по МСК. В тот момент расстояние между Землей и небесным телом должно составить практически 6,1 млн километров – что относится к потенциально опасным расстояниям, уточняет интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Объект движется со скоростью более четырнадцати километров в секунду.

А телеканал МИР 24 отмечает, что марсианские сутки в скором времени будут еще ближе к земным. Сейчас они на 37 минут дольше, чем на нашей планете, однако новые данные подтверждают, что с каждым годом этот разрыв сокращается.