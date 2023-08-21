Названа реальная причина трагедии "Луны-25"

Роскосмос выступил с заявлением

Станция "Луна-25" потерпела крушение вследствие нештатной ситуации, возникшей с корректирующим двигателем, который перерасходовал свой ресурс, отработав в 1,5 раза больше положенного по времени. Такое заявление сделал глава корпорации "Роскосмос" Юрий Борисов.

Двигатель прекратил работу во внештатной ситуации, отработав на 43 секунды больше положенного. Инцидент и привел к крушению аппарата. Связь была прекращена в 14:57. Попытки восстановления связи ни к чему не привели.

По предварительным расчетам, из-за нештатной работы двигателя "Луна-25", перейдя на незамкнутую лунную орбиту, врезалась в поверхность спутника Земли. В настоящее время аварийная комиссия занимается выяснением причин нештатной работы двигателя.

При этом в "Роскосмосе" заявили о потере опыта посадок на лунную поверхность. Борисов, однако, не сомневается в необходимости продолжения и развития лунной программы.

16 числа "Луна-25" вышла на лунную орбиту, находясь примерно в ста километрах от поверхности. Станция успела передать на Землю информацию с научных приборов и сделать пару кратерных снимков. По плану, аппарат должен был сесть на поверхность в северном направлении от кратера Богуславский на видимой стороне.

До этого в СМИ назывались различные версии инцидента: сбой в системе ориентации аппарата или в системе управления "Луны-25".