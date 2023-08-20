Стало известно о пропаже главы "Роскосмоса" после инцидента с "Луной-25"

Стало известно о пропаже главы "Роскосмоса" после инцидента с "Луной-25"
Фото: соцсети
Где находится чиновник не раскрывают

На фоне произошедшего со станцией "Луна-25" многие ждали официального заявления от российской корпорации "Роскосмос". Спустя сутки после информации о нештатном происшествии в компании подтвердили, что первая за несколько десятилетий российская лунная программа оказалась неудачной. При этом глава организации Юрий Борисов хранит по этому поводу молчание.

Глава "Роскосмоса" не вышел на связь с журналистами и не дал свой официальный комментарий по факту случившегося. В конце июля он отправился с рабочей поездкой в Африку, где обсуждал перспективы космического сотрудничества между странами. В последний раз он давал публичный комментарий 11 августа после запуска лунного аппарата.

Как пишут источники со ссылкой на представителей "Роскосмоса", в данный момент Борисов не при исполнении.

"Он находится в отпуске после тяжелой поездки по Африке", – утверждают осведомители.

Где в действительности сейчас Юрий Борисов неизвестно, поскольку официальных комментариев от ведомства не поступало.

Как ранее сообщало "Утро.ру", после провала космической программы у известного ученого случился приступ

Источник: Telegram • Требует проверки
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