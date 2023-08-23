Индия бросила вызов России в космосе

Индия бросила вызов России в космосе
Фото: Zhang Naijie/www.globallookpress.com
Космическая миссия Нью-Дели оказалась куда успешнее "Луны-25"

Космическое судно "Чандраян-3" успешно совершило посадку на поверхность Луны, спуск модульного аппарата "Викрам" прошел по плану, о чем стало известно сегодня, 23 августа.

До этого говорилось, что Индия готовится к переноске спуска на резервную дату – 27 августа. Причиной назывался риск обнаружения отклонений, которые могли бы произойти с модулем. Станция была запущена 14 июля и вышла на орбиту спустя три недели, 5 августа. Предполагается, что "Чандраян" совершит ряд маневров при сближении с земным спутником до момента сокращения расстояния до орбиты в 100 километров. "Викрам" отделился от "Чандраяна" 17 августа.

Таким образом, Индия вошла в четверку стран, сумевших доставить свой комический аппарат на Луну – включая Советский Союз, Соединенные Штаты и Китай. А также первой страной, добившейся совершения мягкой посадки на южном полюсе Луны.

До этого Россия потерпела неудачу в реализации миссии с высадкой "Луны-25" на поверхность спутника Земли. Аппарат потерпел крушение из-за перерасхода ресурса у корректирующего двигателя, который отработал в полтора раза больше положенного по времени, о чем ранее сообщили в "Роскосмосе".

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
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