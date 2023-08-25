Глава государства отдал поручение "Роскосмосу" и АСИ

Российский лидер Владимир Путин отдал "Роскосмосу" вместе с Агентством стратегических инициатив поручение по определению целесообразности формирования программы, в рамках которой предполагается создание спутниковых аппаратов для низкой орбиты (до 200 км).

Глава государства указал, что компетентные ведомства также должны рассмотреть вопрос о создании опытных образцов спутников для испытательной программы.

И "Роскосмос", и АСИ должны оценить объем предполагаемой программы, а также найти источники для того, чтобы профинансировать создание и запуск спутников.

До этого представитель инновационного предприятия "Кипр" Вячеслав Темкин указывал президенту, что проблемы полета спутников на низкоорбитальной высоте уже решаются.

Москва параллельно развивает стратегические успехи с Востоком, бросая вызов Западу, который также озабочен своей космической программой. По словам политолога Даниэлы Шварцер, у "Большой семерки" появился опасный конкурент в виде БРИКС, отмечает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".