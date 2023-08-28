Во сколько обойдется россиянам перезапуск "Луны-25"

Во сколько обойдется россиянам перезапуск "Луны-25"
Фото: t.me/vedomosti
Дешевле, чем первая "Луна", однако дороже двух миллиардов

Стоимость повторной полноценной миссии по отправке межпланетарной станции "Луна-25" обойдется налогоплательщикам  от 4 до 5 миллиардов рублей. По словам историка космонавтики Александра Железнякова, для наработки базы уже многое создано, однако необходимо провести работу над ошибками при первом запуске.

Историк указал, что на создание второй станции уйдет гораздо меньше времени. Вероятно, поэтому накладных расходов будет ощутимо меньше.

Вместе с тем Железняков указал, что его оценки весьма приблизительны. Разбившаяся "Луна-25" обошлась российскому бюджету в 12,6 миллиардов рублей.

Напомним, запущенная 11 августа "Луна-25" разбилась о лунную поверхность из-за неполадок в работе двигателя спустя восемь дней после старта миссии. Позднее "Роскосмос" заявил, что одним из вариантов продолжения миссии может стать еще одна посадка на Южный полюс в 2025-2026 годах. По словам генерального директора корпорации Юрия Борисова, функционал, оставленный нетронутым при провальной миссии, возложат на последующие аппараты, которые готовят к отправке на "Луну.

А МИР 24 сообщает, что индийский "Прагьян", доставленный посадочным модулем "Чандраян-3", передал первые снимки с поверхности Луны – она оказалась гораздо горячее, чем считали прежде (70 градусов по Цельсию).

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
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