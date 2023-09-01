В Сети появились кадры с места падения "Луны-25"

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В Сети опубликовали снимки с поверхности Луны, на которых якобы видны следы падения российского аппарата "Луна-25". кадры принадлежат NASA. По данным американского управления по аэронавтике и исследованию космического пространства, аппарат рухнул в 42-километровый кратер в южном полушарии Луны.
Снимки сделала автоматическая межпланетная станция и искусственный спутник Луны NASA LRO. На первых кадрах, датируемых 27 июня 2020 года, кратер пуст, а 24 августа 2023 года там уже виднеется след падения объекта.
В NASA уверяют, что этот след, скорее всего, образовался именно после падения "Луны-25". При этом специалисты уверяют, что ни о каком естественном ударе не может идти речи.
Ширина образовавшегося кратера составляет десять метров. Аппарат упал в 400 километрах от предполагаемого места посадки.
Напомним, инцидент произошел 19 августа. Приземление аппарата "Луна-25" планировалось 21 августа. Российские эксперты назвали причиной произошедшего нештатную работу корректирующего двигателя.
Миссия "Луны-25" заключалась в том, чтобы отработать мягкую посадку на поверхность Луны, а также взять на анализ грунт для дальнейших исследований.
Ранее "Утро.ру" писало о том, во сколько россиянам обойдется перезапуск миссии "Луна-25".
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