На орбите Земли опасная ситуация: советский спутник разрушился из-за аварии

Эксперт по комическому мусору из США заметил обломки старого летательного аппарата

На протяжении 30 лет советский спутник "Космос" находился на орбите Земли, однако недавно он развалился, скорее всего, из-за столкновения с космическим мусором. Это произошло в 1,4 километра над нашей планетой. Об этом рассказал Джонатан Макдауэлл – астрофизик и эксперт по космическому мусору.

По словам эксперта, он зафиксировал семь объектов обломков, которые принадлежат "Космосу-2143" или "Космосу-2145", которые были запущены русскими в 1991 году. Как отмечает Space.com, это событие говорит об опасной ситуации на орбите Земли, ведь там за последние 60 лет (а именно столько исследуют космос) накопилось множество мусора, который является угрозой для работающих спутников.

В Европейском космическом агентстве подсчитали, что на орбите находится примерно один миллион объектов мусора размером от одного до 10 сантиметров, а также порядка 130 миллионов фрагментом около одного сантиметра. Интересно, что радары, которые находятся на Земле, не способны найти объекты менее 10 сантиметров.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил об освоении "низкого" космоса. Российский лидер дал поручение "Роскосмосу" и Агентству стратегических инициатив. Слова главы государства приводило "Утро.ру".