Космонавты из РФ установили рекорд по длительности полета на МКС

Космонавты из РФ установили рекорд по длительности полета на МКС
Roscosmos/www.globallookpress.com
Задержались на орбите более чем на год

Космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин побили рекорд среди россиян по длительности полетов на МКС. До этого он принадлежал Петру Дуброву, совершившего полет на Международной космической станции на 355 дней и три с лишним часа.

Прокопьев, Петелин, а также американский космонавт Фрэнк Рубио прибыли на МКС еще 21 сентября. Космонавты намерены провести на борту станции 371 сутки, уточняет телеканал МИР 24.

Мировой рекорд, который пока что никому не удалось побить, принадлежит Валерию Полякову – на станции "Мир" он провел практически 438 суток.

Источник: МИР24 ✓ Надежный источник

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