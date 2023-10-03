Названа реальная причина крушения "Луны-25"

Один из приборов запутался в командах

Крушение станции "Луна-25" произошло по причине срабатывания бортового комплекса управления системой, когда один из блоков, предназначенных для высчитывания угловых скоростей, не включился в работу. Об этом сегодня сообщили в Роскосмосе.

Причина неполадок, отметили в корпорации, заключается в вероятном сбое из-за различных приоритетов исполнения среди команд в массиве данных прибора.

Такое распределение происходит лишь с вероятностным характером (команды распределяются по случайному принципу). Поэтому борткомплекс управления системой фиксировал нулевые сигналы акселеромтеров, передает телеканал "360" . Как следствие, момент набора требуемой скорости был упущен, двигательная установка аппарата не была своевременно произведена – иными словами, двигатель выключился невовремя, уточняет " Свободная Пресса ".

Государственная корпорация сообщила, что комиссия уже сформировала рекомендации по дополнительным мероприятиям для будущих миссий на Луну для исключения подобных сценариев, передает RT.



Аналогичную версию с неисправностью этого блока ранее озвучивал глава института космической политики Иван Моисеев.