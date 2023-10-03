Названа реальная причина крушения "Луны-25"

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Крушение станции "Луна-25" произошло по причине срабатывания бортового комплекса управления системой, когда один из блоков, предназначенных для высчитывания угловых скоростей, не включился в работу. Об этом сегодня сообщили в Роскосмосе.
Причина неполадок, отметили в корпорации, заключается в вероятном сбое из-за различных приоритетов исполнения среди команд в массиве данных прибора.Такое распределение происходит лишь с вероятностным характером (команды распределяются по случайному принципу). Поэтому борткомплекс управления системой фиксировал нулевые сигналы акселеромтеров, передает телеканал "360". Как следствие, момент набора требуемой скорости был упущен, двигательная установка аппарата не была своевременно произведена – иными словами, двигатель выключился невовремя, уточняет "Свободная Пресса".
Государственная корпорация сообщила, что комиссия уже сформировала рекомендации по дополнительным мероприятиям для будущих миссий на Луну для исключения подобных сценариев, передает RT.
Аналогичную версию с неисправностью этого блока ранее озвучивал глава института космической политики Иван Моисеев.
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