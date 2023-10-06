Россиянам рассказали о приближении массового звездопада

Однако все решит хорошая погода

C 8 октября россияне смогут увидеть в небе звездопад. К утру 9 октября наступит активность метеорного потока Дракониды, что произойдет примерно в 10 утра по МСК.

Как отмечает источник, ежегодный поток Дракониды, обязанный своим существованием кометой 21Р/Джакобини-Циннера, наблюдается в первой половине октября (с 6 по 10 число). В Московском планетарии указали, что за час "выпадет" от пяти до пятнадцати небесных тел.

Астрономы указывают, что наблюдать поток можно при ясной погоде, передает телеканал МИР 24.