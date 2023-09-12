Эксперт озвучил еще одну вероятную причину крушения "Луна-25"

Эксперт озвучил еще одну вероятную причину крушения "Луна-25"
Фото: пресс-служба "Роскосмоса"
О перезапуске программы речи не идет

Российская лунная миссия впервые за долгие годы закончилась катастрофой. Станция "Луна-25" потерпела крушение, столкнувшись во поверхностью спутника Земли во время посадки. Как заявили в "Роскосмосе", основной причиной аварии считают превышение работы двигателя буквально на 43 секунды. Однако источники заявили СМИ, что причина кроеся в неисправности прибора "Биус-Л".

Глава Института космической политики Иван Моисеев в беседе с "Газетой.ру" отметил, что эта версия не нова. Действительно, в нем могла отказать цепь сцепления, из-за чего устройство проработало дольше, чем положено. Но вероятность этого не высока – по своей схеме механизм является довольно простым. Вторая вероятная причина катастрофы, по его словам, могла заключаться в измерителе ускорения, который ежесекундно делает замеры и интегрирует их.

"То есть посложнее устройство", – пояснил он.

При этом эксперт утверждает, что не после заявлений "Роскосмоса" не стоит ждать еще одного запуска в рамках лунной программы. Как минимум, для этого на данный момент нет соответствующих документов и финансирования.

Ранее в Сети появились кадры с места падения аппарата "Луна-25".

Источник: Газета.ру ✓ Надежный источник
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