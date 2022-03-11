Политолог спрогнозировал конец эпохи безвременья после распада СССР

Происходящее сейчас на Украине и вокруг нее свидетельствует о новом этапе жизни человечества. Об этом рассуждал в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" директор института стратегических исследований и прогнозов РУДН Дмитрий Егорченков.

В передаче обсуждались важные на данный момент времени темы – проведение военной спецоперации ВС РФ по защите ДНР и ЛНР, отправка Западом иностранных наемников и цены на газ и бензин за рубежом и внутри России.

"Кончается эпоха безвременья, которая наступила после распада СССР. Любой сложный переход сносит тех, кто живет не по правилам. Уходит отжившее старое и приходит новое, а сопротивление этому процессу неизбежно", – считает Егорченков.

По его мнению, в обновленном мире не найдется место тому, что все эти постсоветские годы так "терроризировало" РФ.

"Будет Китай, будет Россия, а их [Запад] больше не будет. Злу не место в новом мире", – высказал свою точку зрения специалист.

Напомним, ВС РФ с 24 февраля проводят спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Некоторые западные страны в этой связи ввели то ли третьи, то ли четвертые "пакеты в пакетах" санкции. Вот и ранее в пятницу, 11 марта, президент США Джо Байден объявил очередную дубину: запретил поставки для американцев русской водки, икры и бриллиантов, а россиянам – предметов штатовской роскоши и долларовых банкнот.

