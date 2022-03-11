"Злу не место в новом мире": Западу предрекли скорое крушение

"Злу не место в новом мире": Западу предрекли скорое крушение
Фото: Daniel Kalker / dpa / www.globallookpress.com
Политолог спрогнозировал конец эпохи безвременья после распада СССР

Происходящее сейчас на Украине и вокруг нее свидетельствует о новом этапе жизни человечества. Об этом рассуждал в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" директор института стратегических исследований и прогнозов РУДН Дмитрий Егорченков.

В передаче обсуждались важные на данный момент времени темы – проведение военной спецоперации ВС РФ по защите ДНР и ЛНР, отправка Западом иностранных наемников и цены на газ и бензин за рубежом и внутри России.

"Кончается эпоха безвременья, которая наступила после распада СССР. Любой сложный переход сносит тех, кто живет не по правилам. Уходит отжившее старое и приходит новое, а сопротивление этому процессу неизбежно", – считает Егорченков.

По его мнению, в обновленном мире не найдется место тому, что все эти постсоветские годы так "терроризировало" РФ.

"Будет Китай, будет Россия, а их [Запад] больше не будет. Злу не место в новом мире", – высказал свою точку зрения специалист.

Напомним, ВС РФ с 24 февраля проводят спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Некоторые западные страны в этой связи ввели то ли третьи, то ли четвертые "пакеты в пакетах" санкции. Вот и ранее в пятницу, 11 марта, президент США Джо Байден объявил очередную дубину: запретил поставки для американцев русской водки, икры и бриллиантов, а россиянам – предметов штатовской роскоши и долларовых банкнот.

Источник: РИА ФАН ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
новости партнеров

Киев готовил удар по Белоруссии: Лукашенко показал карту

Минск благодарен Москве за превентивный удар по позициям ВСУ

Генпрокуратура потребовала заблокировать Instagram

Ведомство ответило на призыв к насилию в отношении россиян

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей