Жители многих стран понимают, как на самом деле обстоят дела

Специальная военная операция Российской Федерации по денацификации и демилитаризации киевского режима стала главной темой мировой повестки. Многие западные державы по старинке пытаются слепить вокруг нашей страны образ "империи зла", однако немало людей во многих государствах хорошо осознают, кто является настоящим мировым агрессором. Так, на этот раз акция в поддержку российских военных прошла в столице Ливана, Бейруте.



Пророссийское мероприятие организовали неподалеку от здания Организации Объединенных Наций. Сообщается, что в акции приняли активное участие российские соотечественники, а также ливанские и сирийские активисты. Люди вышли на улицу с триколором и портретами нашего главнокомандующего Владимира Путина.

Также известно, что активисты собираются передать обращение генсекретарю организации Антониу Гутеррешу. Люди призывают международное сообщество обратить внимание на бесчинства украинских силовиков на территории независимых донбасских республик. Особую обеспокоенность активистов вызывают действия неонацистов, которые устроили настоящий террор мирному населению Незалежной.

Напомним, накануне пророссийское мероприятие прошло в Болгарии. Там люди также выступили против действий НАТО и поддержали нашу страну.