Решения Байдена по Украине продиктованы нежеланием злить Россию – СМИ

Решения Байдена по Украине продиктованы нежеланием злить Россию – СМИ
Джо Байден. Фото: Chris Kleponis - CNP/Consolidated News Photos/www.globallookpress.com
Штаты боятся прямого конфликта с нашей страной

К такому выводу пришли авторы издания New York Times. Глава Штатов Джо Байден пытается играть на два лагеря, балансируя между желанием поддержать Украину и боязнью разозлить Россию, говорится в одном из материалов. Ситуация уже привела к тому, что правительстве ведутся ожесточенные споры, а в его действиях нет единства.

Так, Вашингтон заявил, что поставит Киеву легкие противотанковые вооружения. При этом в истребителях украинской стороне отказали.

Американские чиновники боятся "глобального пожара", а потому не намерены отправлять ни американскую, ни натовскую авиацию в Незалежную, утверждают журналисты.

Байден опасается и дальше ухудшать отношения со страной, у которой есть ядерное оружие. А потому Штаты пытаются соблюдать хрупкий баланс. Также, отмечается в статье, действия президента США говорят о том, что он не хочет сжигать мосты и уничтожать пути для разрешения кризиса в Восточной Европе.

Ранее известный американский телеведущий поразился нарастающей на Западе русофобии. Подробнее – в нашем материале.

Источник: New York Times ✓ Надежный источник
Кристина ЧЕРНИКОВА
новости партнеров
По теме

Росгвардейцы захватили в плен лидеров украинских нацформирований

Боевики попали в руки военных во время освобождения Изюма

ВС России сокрушили центр подготовки наемников на Украине

Сообщается, что ликвидированы более 100 военнослужащих и боевиков

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей