Курс рубля
- Финансист заявил о скором крахе доллара
- Эксперт оценил будущее рубля при сговоре США с Китаем
- Какая валюта заменит доллар: эксперт все разъяснил
К такому выводу пришли авторы издания New York Times. Глава Штатов
Джо Байден пытается играть на два лагеря, балансируя между желанием поддержать
Украину и боязнью разозлить Россию, говорится в одном из материалов. Ситуация уже
привела к тому, что правительстве ведутся ожесточенные споры, а в его действиях
нет единства.
Так, Вашингтон заявил, что поставит Киеву легкие противотанковые вооружения. При этом в истребителях украинской стороне отказали.
Американские чиновники боятся "глобального пожара", а потому не намерены отправлять ни американскую, ни натовскую авиацию в Незалежную, утверждают журналисты.
Байден опасается и дальше ухудшать отношения со страной, у которой есть ядерное оружие. А потому Штаты пытаются соблюдать хрупкий баланс. Также, отмечается в статье, действия президента США говорят о том, что он не хочет сжигать мосты и уничтожать пути для разрешения кризиса в Восточной Европе.
Ранее известный американский телеведущий поразился нарастающей на Западе русофобии. Подробнее – в нашем материале.
Боевики попали в руки военных во время освобождения Изюма
Сообщается, что ликвидированы более 100 военнослужащих и боевиков