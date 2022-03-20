Штаты боятся прямого конфликта с нашей страной

К такому выводу пришли авторы издания New York Times. Глава Штатов Джо Байден пытается играть на два лагеря, балансируя между желанием поддержать Украину и боязнью разозлить Россию, говорится в одном из материалов. Ситуация уже привела к тому, что правительстве ведутся ожесточенные споры, а в его действиях нет единства.



Так, Вашингтон заявил, что поставит Киеву легкие противотанковые вооружения. При этом в истребителях украинской стороне отказали.

Американские чиновники боятся "глобального пожара", а потому не намерены отправлять ни американскую, ни натовскую авиацию в Незалежную, утверждают журналисты.

Байден опасается и дальше ухудшать отношения со страной, у которой есть ядерное оружие. А потому Штаты пытаются соблюдать хрупкий баланс. Также, отмечается в статье, действия президента США говорят о том, что он не хочет сжигать мосты и уничтожать пути для разрешения кризиса в Восточной Европе.

Ранее известный американский телеведущий поразился нарастающей на Западе русофобии. Подробнее – в нашем материале.