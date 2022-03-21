Несмотря на крайнюю агрессивность, Вашингтон хочет избежать прямого столкновения с Москвой

Специальная военная операция Российской Федерации на территории украинского государства всколыхнула все мировое пространство. Многие западные страны выступают с резким осуждением действий России, которая была вынуждена встать на защиту мирного населения независимых донбасских республик. О противостоянии России и США говорится на самом высоком уровне. Прогнозом по дальнейшему развитию событий в этой сфере поделился член Совфеда Андрей Климов.



Высокопоставленный эксперт отметил, что вашингтонская администрация не готова к конфронтации с нашей страной на поле боя. Сейчас США всячески стараются избежать подобного развития событий. В то же время, американские власти всеми силами ведут борьбу с Россией в различных сферах. Так, речь идет об информационных атаках, экономическом и финансовом давлении, дипломатических блокадах и так далее.

По мнению Климова, Соединенные Штаты Америки в дальнейшем только усилят свое давление в перечисленных сферах. В то же время, Вашингтон вряд ли пойдет на прямое военное столкновение. Как известно, сейчас центром конфликта является украинское государство. Член Совфеда уверен, что американцы продолжат поддерживать киевский режим, для того чтобы бороться с Россией его руками.

"США используют против нас все силы и средства, за исключением прямых боевых столкновений. Потому что прямые боестолкновения могут вывести систему в неуправляемый штопор. То есть они используют тайные войны, террористов", – пояснил сенатор.



Как сейчас складывается ситуация на территории украинского государства – в онлайн-трансляции "Утра".