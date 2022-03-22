Мощь российских военных привела иностранцев в ужас

Киевский режим активно привлекает зарубежных наемников в свои ряды. За счет боевиков власти Незалежной рассчитывают повысить шансы в противостоянии с Российской Федерацией. Однако сами наемники с течением времени стали более трезво смотреть на ситуацию. Так, французские вояки серьезно засомневались в привлекательности идеи отправиться на Украину.



По крайней мере, такую информацию распространяет французская пресса. Сообщается, что наемники, во время прохождения ускоренного курса обучения всерьез засомневались в своих замыслах.

По предоставленным журналистами данным, тренировки организованы в сельской местности неподалеку от города Бордо. Особо отмечается, что наблюдающие за продвижением российских войск и ходом спецоперации французы уже не горят энтузиазмом и подумывают отказаться от поездки в Незалежную.

Один прямо заявил, что опасается быть убитым в самом начале боевых действий. Другой и вовсе признался, что не обладает достаточным опытом для борьбы с мощным противником.

Российские интернет-пользователи тоже поделились своим мнением на этот счет.

"Конечно, ведь воевать против шахтеров и крестьян – это так весело. А тут регулярная армия. Да еще и бьет больно и по-настоящему", "Что им меньше всего понравилось – "Калибр", "Кинжал" или "Солнцепек"?", "Зато криков в начале было... а теперь заднюю включили. Ожидаем того же от всей Европы в скором времени", "Пушечное мясо по-французски, приключений захотелось?" – пишут читатели РИА "Новости".



Тем временем, "Утро" продолжает вести онлайн-трансляцию специальной военной операции Российской Федерации по защите мирных жителей Донбасса.