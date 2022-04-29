В CNN заявили о гибели американского наемника на Украине

В CNN заявили о гибели американского наемника на Украине
kraine Presidency/Ukraine Presi/www.globallookpress.com
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Родные ликвидированного боевика подтвердили информацию

Гражданин Соединенных Штатов Вилли Джозеф Кансел погиб 25 апреля, принимая участие в боевых действиях на стороне вооруженных сил Украины, сообщили родные американского наемника для CNN.

Супруга ликвидированного боевика призналась, что не ожидала потерять в 23-летнем возрасте супруга и оставить своего ребенка без отцовского воспитания. Теперь она желает, чтобы тело вернули домой – семья хочет организовать достойные похороны.

Женщина утверждает, что супруг отправился на Украину "помогать", считая эту миссию главной в своей жизни. По некоторым данным, 22-летнего Кансела отправили на Украину еще в первой половине марта. Мать убитого утверждает, что Кансел записался в частную военную компанию, параллельно работая в качестве офицера в одном из исправительных учреждений в штате Теннесси. 

Дома у Кансела остались супруга с семимесячным ребенком. 

"Я не ожидала стать вдовой в 23 года, не ожидала, что сын будет расти без отца", – заявила женщина.

Родственники американца утверждают, что 12 марта тот вылетел в Польшу и пересек границу Украины спустя некоторое время. Мать ликвидированного наемника сообщила, что тот участвовал в боевых действиях в отряде людей "из самых разных стран".

Источник: CNN ✓ Надежный источник
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