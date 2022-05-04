Символика может спровоцировать межнациональную вражду и привести к конфликтам

Министерство внутренних дел Кыргыстана обратилось к гражданам с призывом не использовать знаки российской спецоперации на праздновании 9 Мая. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Правоохранители отметили, что в республике проводятся профилактические действия по недопущению использования символики, связанной с военным конфликтом между Россией и Украиной. Сотрудники ведут беседы с продавцами на рынках и прочих торговых точках с целью предотвратить продажу военной формы, а также организаторами шествия "Бесмертного полка", пишет телеканал "360".

В МВД напомнили, что нанесение наклеек на машины повлечет за собой административную ответственность.

"Министерство внутренних дел Кыргызской Республики рекомендует нашим гражданам воздержаться от ношения любых символов, значков, атрибутов, которые могут спровоцировать межнациональную вражду и привести к конфликтам", – указывается в сообщении.

Ведомство напомнило, что в стране проживают представители более 80 национальностей.