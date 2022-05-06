В Латвии озвучили вероятную дату атаки Крымского моста Украиной

В Латвии озвучили вероятную дату атаки Крымского моста Украиной
Фото: Aleksey Nikolskyi/Kremlin Pool/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Технический арсенал уже предоставили страны Запада

Представитель Национальных вооруженных сил (НВС) Латвии капитан Янис Слайдиньш заявил, что Украина готовится нанести удар по Крымскому мосту. По имеющеся у него информации, атака планируется 9 мая.

Военный объяснил, что в техническом плане у ВСУ такая возможность есть, поскольку западные страны поставили на Украину специальное вооружение. Удачная атака, считает он, принесла бы стране подъем морального и военного духа. Поэтому вероятность принятия такого решения Киевом исключать нельзя. 

Слайдиньш считает, что разрушение моста могло бы серьезно навредить снабжению российских военных. 

Представитель НВС также прокомментировал проходящие в Белоруссии военные учения. По его словам, белорусские военные пытаются привлечь внимание украинских солдат к общей границе, чтобы ослабить их присутсвие по другим фронтам. 

Ранее на Украине рассказали, что похожую тактику используют российские солдаты, высаживая десант близи городов с портами. 

Источник: Tvnet.lv • Требует проверки
новости партнеров

Китай нашел хитрый способ вступиться за Россию

О планах Пекина разузнали американские журналисты

Путин назвал простой способ вывезти из Украины зерно

Решение проблемы очевидно, указал глава РФ

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей