Технический арсенал уже предоставили страны Запада

Представитель Национальных вооруженных сил (НВС) Латвии капитан Янис Слайдиньш заявил, что Украина готовится нанести удар по Крымскому мосту. По имеющеся у него информации, атака планируется 9 мая.

Военный объяснил, что в техническом плане у ВСУ такая возможность есть, поскольку западные страны поставили на Украину специальное вооружение. Удачная атака, считает он, принесла бы стране подъем морального и военного духа. Поэтому вероятность принятия такого решения Киевом исключать нельзя.

Слайдиньш считает, что разрушение моста могло бы серьезно навредить снабжению российских военных.

Представитель НВС также прокомментировал проходящие в Белоруссии военные учения. По его словам, белорусские военные пытаются привлечь внимание украинских солдат к общей границе, чтобы ослабить их присутсвие по другим фронтам.

Ранее на Украине рассказали, что похожую тактику используют российские солдаты, высаживая десант близи городов с портами.