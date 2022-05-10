Раскрыт тайный смысл фраз Путина во время поздравления с 9 Мая

Раскрыт тайный смысл фраз Путина во время поздравления с 9 Мая
Фото: Mikhail Metzel/Kremlin Pool/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Президент озвучил исход спецоперации на Украине

Глава России развеял все опасения и сомнения в отношении спецоперации на Украине своей поздравительной речью на Красной площади. Такого мнения придерживается российский политолог Павел Никаноров, который в беседе с "Политнавигатором" указал на две ключевые фразы Владимира Путина 9 Мая.

Он отметил, что лидер во время выступления не угрожал ядерным оружием и не объявлял всеобщей мобилизации, что ранее анонсировали на Западе и Украине. Для всех обеспокоенных вероятной "остановкой на полпути" он сделал особые заявления.

"Эти фразы весят в тысячу раз больше, чем вся существующая аналитика и многочисленные прогнозы", – считает эксперт.

Первая фраза была обращена к российским военным. С трибуны он заявил, что "наши солдаты воюют на своей земле", проведя историческую прееемственность от князя Святослава до маршала Жукова. Путин также напомнил о Брусиловском прорыве, который произошел на территории Галичины. 

Вторую президент произнес в беседе новым командиром батальона "Спарта" Артемом Жогой – он заменил на посту своего сына. Глава России лично пообещал ему, что российская армия обязательно выполнит все задачи и цели спецоперации, поставленные перед ней в самом начале. 

Источник: Политнавигатор ✓ Надежный источник
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