Конкретных сроков эксперт указывать не стал

Итальянский политолог, председатель аналитического центра Vision & Global Trends Тиберио Грациани в беседе с порталом URA.RU оценил будущий исход спецоперации России на Украине. По его мнению, есть только два варианта того, как может завершиться конфликт.

Политолог заявил, что реализация определенного сценария будет зависеть от результатов военного столкновения. Он полагает, что реальными действующими сторонами противостояния являются Россия и США – на основе этого тезиса можно выстроить примерный прогноз окончания военной операции.

Эксперт считает, что первый вариант станет "патовой ситуацией", характеризующейся фактическим перемирием, но обреченной на продолжение с течением времени. Второй будет подразумевать соглашение между Москвой и Вашингтоном, направленное на восстановление нового регионального баланса с территориальным перераспределением.

Грациани заявил, что НАТО было бы выгодно поделить Украину на несколько частей и раздать территории странам, которые являются участницами альянса. Однако это может в перспективе привести к серьезному военному конфликту на территории всей Европы. Поэтому такой вариант событий он считает маловероятным, поскольку война в регионе НАТО не будет выгодна.

Ранее эксперт указал на две фразы в речи Владимира Путина 9 Мая, которые развеяли все опасения по поводу завершения спецоперации на Украине.