По его словам, америкацы могут снова обмануть РФ

Накануне после долгого перерыва глава российского Минобороны Сергей Шойгу провел беседу с американским коллегой Ллойдом Остином. Общение состоялось после многократных жалоб со стороны Вашингтона на то, что в российском оборонном ведомстве после начала спецоперации отказываются от переговоров по телефону.

Инициаторами беседы выступили США. Стороны обсудили ситуацию на Украине. Шойгу вел разговорс Остином о проблемах, касающихся международной безопасности. В Пентагоне отметили, что призвали Россию к прекращению боевых действий, а также подчеркнули важность сохранения линии контактов.

Политолог Сергей Марков в своем Telegram оценил состоявшиеся переговоры. Он полагает, что это означает приверженность одной из сторон к деэскалации конфликта, но какой именно – не ясно.

"Вероятность деэскалации мне кажется минимальной, потому что США хотят ликвидации России вообще. И здесь компромисс вряд ли возможен", – пишет он.

Эксперт напомнил, что ранее Вашингтон уже обманывал Москву – в 2014 и в 2015 годах, и наверняка это хотел бы повторить.