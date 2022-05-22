Один военный пострадал

После сдачи в плен украинских солдат и бойцов на территории "Азовстали" началась работа по зачистке. Как рассказал глава батальона "Восток" Александр Ходаковский в Telegram, украинская сторона оставила россиянам множество "сюрпризов".

Военный отметил, что комбинат продолжает сражение даже после того, как его покинули все "квартиранты". Вчера, 21 мая, российские солдаты весь день обезвреживали проходы от мин противника, операция прошла не так гладко, как хотелось.

"Один из мелких сюрпризов все-таки нашел свою цель и ранил бойца. Предполагаю, что такое еще будет", – написал он.

Как ранее сообщал Ходаковский, последняя группа солдат перед выходом с "Азовстали" выполняла операцию по уничтожению боезапаса и оружия, чтобы оно не досталось российской стороне. По некоторой информации, несколько украинских военных в результате взрывов погибли. Тем не менее, им не удалось избавиться от всего, что было сосредоточено внутри завода. Больше всего во время зачистки обнаружили уцелевших фугасов.

Что касается перспективного обмена пленных, Ходаковский считает, что это естественный процес в подобного рода конфликтах, и относиться к нему нужно без особой политизации.