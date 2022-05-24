Президент трезво оценил возможные последствия

Чешский лидер Милош Земан принял решение по поводу просьбы местных жителей стать частью Вооруженных сил Украины. Президент Чехии запретил своим согражданам вступать в ряды защитников киевского режима.



Речь идет об 11 чехах, которые объявили о страстном желании пополнить строй украинских силовиков. Однако законодательство республики не разрешает гражданам служить в иностранных военных подразделениях без соответствующей санкции от главнокомандующего.

Глава государства сослался на отрицательное заключение местного Минобороны и запретил 11 чехам стать наемниками на Украине.

Впрочем, ранее Милош Земан позволил 103 гражданам Чехии пополнить ряды украинских силовиков. Однако в этот раз его решение оказалось отрицательным.

Стоит отметить, что дела на Украине оставляют желать лучшего. Недавно целая бригада украинских вояк отказалась выполнять боевое задание в Северодонецке, сообщает телеканал "360".

К слову, недавно известный российский эрудит Анатолий Вассерман указал на переломный момент в специальной военной операции по защите мирных жителей двух республик Донбасса. После определенного этапа российские военные станут быстрее продвигаться на украинских территориях.