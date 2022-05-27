Запад готовит с Киевом последний "мощный удар" по России - эксперт

Запад готовит с Киевом последний "мощный удар" по России - эксперт
Lance Cpl. Alyssa Chuluda/www.globallookpress.com
Вся надежда теперь на соседей Незалежной

Соединенные Штаты могут отправить вооруженным силам Украины порядка двух десятков систем залпового огня – сделать это можно оперативно, учитывая, что такие системы состоят на вооружении румынской армии, указал военный эксперт Алексей Леонков. 

Не исключено, рассуждает аналитик, что Штаты таким образом попытаются нанести последний и наиболее мощный удар – разумеется, руками украинской армии. Однако, для этого американцам нужно сперва убедиться, что подобное вооружение будет полезным для их планов.

Разведка Великобритании же, указал Леонков, рекомендует ВСУ атаковать херсонскую группировку, чтобы отодвинуть российские ВС за Днепр. В таком случае украинские силы начнут выставлять на правой стороне реки оборонительные рубежи.

"Как в годы Великой Отечественнной немцы строили Восточный вал. Однако построить такую оборону им мешает российская группировка под Херсоном. Они давно это обсуждают", – считает эксперт.

Поэтому Запад ищет способы изменить положение. Однако те 19 установок, которые есть у Румынии, ВС России смогут довольно легко обнаружить и уничтожить.

Ранее военный эксперт Игорь Коротченко заявил, что РФ помешала планам НАТО по строительству военных баз у Азовского моря.
Источник: Life.ru ✓ Надежный источник
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