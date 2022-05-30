Несколько человек пострадали

Сегодня, 30 мая, на юге Запорожской области прогремел мощный взрыв. Беда случилась в городе Мелитополь. Сообщается, что взрыв произошел в центре города. По словам очевидцев, это случилось в 7:40 утра.



Сообщается, что жители ближайших улиц услышали громкий грохот, окна и стены в домах задрожали.

По предварительным данным, в результате мощного взрыва ранения получили, как минимум, три человека.

По имеющейся информации, теракт на территории освобожденного города был осуществлен при помощи автомобиля. Злоумышленники подложили взрывчатые вещества в машину, запаркованную рядом со зданием городской администрации.

Сотрудники правоохранительных органов оперативно отреагировали на ситуацию и оцепили площадь Победы, которая находится в самом центре города. Именно на этой площади расположена администрация пострадавшего города. Стражи порядка также усилили охрану зданий органов местной власти.

По заявлению местных властей, теракт не был покушением на главу военно-гражданской администрации Запорожской области Евгения Балицкого.

Также в администрации города заявили, что взрыв в центре города был "террористическим актом со стороны Киева". Состояние пострадавших оценивается как стабильное.

Позже стало известно, что взрывное устройство заложили в уличный люк, взрыв произошел, когда автомобиль с волонтерами ехал мимо.