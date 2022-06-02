Отважные корреспонденты отправились на передовую в Попаснянский район

Сегодня, 2 июня, стало известно, что съемочная группа "Известий" была обстреляна украинскими боевиками. Инцидент, который мог закончиться трагедией, произошел на территории молодой Луганской народной республики.



Отважные корреспонденты прибыли на передовую в Попаснянский район. Члены съемочной группы хотели подготовить репортаж о том, как доблестные луганские артиллеристы выполняют поставленные перед ними задачи.

Кроме того, российские журналисты привезли бойцам очень нужный для ведения успешных боевых действий подарок – беспилотник.

В это время украинские боевики решили открыть минометный обстрел по молодой республике. В итоге члены съемочной группы попали под атаку. К счастью, обошлось без жертв. Корреспонденты получили только незначительные травмы, сообщает "Пятый канал".

Стоит отметить, что несмотря на мощную накачку украинских силовиков зарубежным вооружением, союзным войскам удается успешно продвигаться в рамках спецоперации. При этом недавно опытный военный эксперт Борис Подопригора объяснил, почему хваленые "Байрактары" и "Джавелины" оказались грудой металла в руках украинцев.