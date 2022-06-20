ЕСПЧ выставил России несколько требований из-за казни наемника в ДНР

ЕСПЧ выставил России несколько требований из-за казни наемника в ДНР
Фото: Mateusz Wlodarczyk/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com

Европейский суд по правам человека вынес решение применить меры против России и Украины из-за вердикта в отношении наемника из Марокко Брагима Саадуна, которого власти ДНР приговорили к смертной казни. Об этом говорится на сайте ЕСПЧ. 

От российской стороны требут обеспечить условия нереализации смертного приговора в отношении иностранца, а также предоставить ему надлежащие условия содержания под стражей, снабжая всей необходимой медицинской помощью. 

"Суд также указал правительству Украины обеспечить, насколько это возможно, соблюдение конвенционных прав заявителя", – говорится в сообщении.

Ранее суд в ДНР приговорил иностранных наемников, в числе которых был Брагим Саадун и еще двое британских граждан, к смертной казни за немничество. У них остается месяц, чтобы обжаловать решение. В Донецке возможность обмена подсудимых с украинской стороной отрицают. 

Источник: сайт ЕСПЧ ✓ Надежный источник
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