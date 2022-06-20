Европейский суд по правам человека вынес решение применить меры против России и Украины из-за вердикта в отношении наемника из Марокко Брагима Саадуна, которого власти ДНР приговорили к смертной казни. Об этом говорится на сайте ЕСПЧ.

От российской стороны требут обеспечить условия нереализации смертного приговора в отношении иностранца, а также предоставить ему надлежащие условия содержания под стражей, снабжая всей необходимой медицинской помощью.

"Суд также указал правительству Украины обеспечить, насколько это возможно, соблюдение конвенционных прав заявителя", – говорится в сообщении.

Ранее суд в ДНР приговорил иностранных наемников, в числе которых был Брагим Саадун и еще двое британских граждан, к смертной казни за немничество. У них остается месяц, чтобы обжаловать решение. В Донецке возможность обмена подсудимых с украинской стороной отрицают.