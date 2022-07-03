"Нас рвут на части": в украинской теробороне растут потери солдат

"Нас рвут на части": в украинской теробороне растут потери солдат
Фото: Mykhaylo Palinchak/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
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Люди гибнут на поле боя "как мухи", поделился один из бойцов

Солдаты из добровольческой армии территориальной обороны в беседе с американскими журналистами The New York Times рассказали, что несут серьезные потери на поле боля. Основная причина – в плохой военной подготовке таких бойцов. 

Изначально добровольцы выполняли более безопасные задачи в относительно спокойных регионах Украины на западе, однако значительные потери боевого состава вынудили Киев перебросить войска теробороны в Донбасс.

Им выдали винтовки, пулеметы и несколько противотанковых средств, но бойцам не хватало основного оружия, которое, по словам журналистов, и определяло ход конфликта – артиллерии. Солдаты сказали, что они в основном были сами по себе.

"Нас рвут на части, люди падают, как мухи, а зачем мы здесь? Неясно", – рассказал один из бойцов.

Это стало вызывать протесты среди родни тех, кто сражается в теробороне. Их жены и матери говорят, что с ужасом смотрят на кладбища, где постоянно появляются новые могилы. 

При этом многие семьи бойцов утверждают, что считают патриотическим долгом защищать свою страну и народ, поэтому продолжают поддерживать войская теробороны. 

Источник: The New York Times ✓ Надежный источник
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